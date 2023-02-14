KEGM ekipleri Çanakkale Boğazı'nda gemide hastalanan personeli tahliye etti

ÇANAKKALE (AA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan gemide rahatsızlanan personelin tahliye edilmesini sağladı.
Çanakkale'deki Akçansa Limanı'ndan Kocaeli'deki Yarımca Limanı'na giden 98 metre boyundaki, 2 bin 547 grostonluk Türk bayraklı "Zekai Önel" gemisindeki bir personel hastalandı.
Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine, rahatsızlanan personelin KEGM'e ait "KEGM-9" hızlı tahlisiye botu ile tıbbi tahliyesine karar verildi.
Hasta personel bot ile Lapseki iskelesine getirilip 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.