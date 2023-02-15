Gelibolulu minibüsçüler gelirlerini deprem bölgesine gönderecek

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde faaliyet gösteren minibüsçüler, 1 günlük gelirlerini merkez üssü Kahramanmaraş olan ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden zarar gören bölgeye gönderecek.

Gelibolu 35 Nolu Şehiriçi Minibüsçüler Derneğine bağlı 13 minibüs, şehir içi seferlerinden elde edilecek olan gelirlerinin tamamını depremzedelere bağışlama kararı aldı.

Derneğin başkan yardımcısı Oktay Abay gazetecilere, Türkiye'nin çok büyük bir felaket yaşadığını belirterek şunları kaydetti:



"Yaşanan felakette canlarını ve mallarını kaybeden vatandaşlarımızın derdine bir nebzede olsa merhem olmak istiyoruz. Bu nedenle de yönetim kurulu ve üyelerimizle birlikte bu kararı aldık. Vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyoruz. İlçe halkımız bugün mümkün olduğu kadar şehir içi minibüslerini kullansınlar. Ayrıca minibüslerimize binen vatandaşlarımız 'Bugünkü Kazançlarımızı Deprem Bölgesine Bağışlıyoruz' yazısını görecekler."





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