Çanakkale Belediyesi'nin "Barış Oteli" depremzedeler için açıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Belediyesi tarafından öğrencilerin konaklamaları, kanser tedavisi gören hasta ve yakınlarının geçici barınma ihtiyaçlarına çözüm olmak için düzenlenen Barış Otel, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden zarar gören vatandaşların kullanılması için hizmete açıldı.

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, buranın, mülkiyeti belediyeye ait arazi üzerine yapılmış bir yurt binası olduğunu söyledi.

Binanın daha önce yurt olarak kullanıldığını belirten Gökhan, toplam 1677 metrekarelik bir alana sahip binanın; öğrencilerin, yardıma muhtaçların, kimsesizlerin, dezavantajlı ve maddi durumu yetersiz kişilerin kullanımına tahsis edilmek üzere misafirhane şeklinde tanzim edildiğinin amaçlandığını ifade etti.



Göhan, "Hatta Çanakkale'ye ilçelerimizden ve köylerimizden gelen kanser hastalarımızın geçici barınmalarını burada sağlamayı planlamıştık. Ancak malum ülkemiz bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldı. Orada depremden zarar gören yurttaşlarımız var. Burayı onların barınması için şimdi hizmetine sunuyoruz. Şu anda 40 tane odamız var. Bu 80 yatak kapasitesi demek. Ancak odalarda 3 kişinin konaklaması mümkün. Bunu tam kapasite kullanabilirsek 120 kişi konaklama yapabilir." dedi.

Tesiste çocuk oyun odası gibi imkanların da bulunacağını hatırlatan Ülgür Gökhan, şunları kaydetti:

"Burada ayrıca bir sosyal destek odamız olacak. Psikoloğumuz olacak. Deprem bölgesinden gelen yurttaşlarımıza psikolojik destek de vereceğiz. Ayrıca mutfağımız olacak. Biz 3 öğün yemek çıkaracağız burada. Ama ayrıca buradaki kalanların kendi yemeklerini de yapma fırsatını tanıyacağız. Malzemelerimiz olacak. İsterlerse kendi yemeklerini de yapabilecekler."



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