Çanakkale Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği deprem bölgesine 4 ton et gönderdi

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği üyelerince merkez üssü Kahramanmaraş olan ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden zarar görenler için 4 ton 150 kilogram et gönderildi.

Birlik üyeleri ve destekçilerin verdiği hayvanların kesimi tamamlanarak etler paketlendi. Araçlara yüklenen 4 ton 150 kilogram kemiksiz et, Malatya, Gaziantep ve Hatay'da oluşturulan noktalara teslim edilecek.

Birlik Başkanı Ahmet Ferhan Savran, araçların hareketi öncesinde yaptığı konuşmada, "İl bazında bütün üreticilerimizi organize ettik. Cumartesi günü Ezine merkezden biraz daha hayvan toplanacak, onlar da kesilip gönderilecek. Daha sonra Biga, Yenice hattımız var. Oralarda devam edilecek." dedi.

Konuşmanın ardından Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ tarafından görevliler dualarla deprem bölgesine uğurlandı.



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