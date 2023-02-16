Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında orta tane pirincin kilogramı ortalama 32 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Pirinç (orta tane)
|Kg
|32,00
|HTS
|Barbunya
|Kg
|49,00
|HTS
|Kuru fasulye (dermason)
|Kg
|32,50
|HTS
|Mercimek (kırmızı)
|Kg
|25,00
|HTS
|Mercimek (yeşil)
|Kg
|34,00
|HTS
|Nohut (kalbur altı)
|Kg
|39,00
|HTS
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|13,39
|MTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|64,00
|MTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|85,00
|MTS
|Yumurta
|Adet
|2,40
|MTS
|Karnabahar
|Kg
|7,40
|MTS
|Brokoli
|Kg
|11,00
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış