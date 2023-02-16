Çanakkale Ticaret Borsası

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında orta tane pirincin kilogramı ortalama 32 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Pirinç (orta tane) Kg 32,00 HTS Barbunya Kg 49,00 HTS Kuru fasulye (dermason) Kg 32,50 HTS Mercimek (kırmızı) Kg 25,00 HTS Mercimek (yeşil) Kg 34,00 HTS Nohut (kalbur altı) Kg 39,00 HTS Ayçiçeği (yağlık) Kg 13,39 MTS Zeytinyağı (ham) Kg 64,00 MTS Zeytinyağı (sızma) Kg 85,00 MTS Yumurta Adet 2,40 MTS Karnabahar Kg 7,40 MTS Brokoli Kg 11,00 MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

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