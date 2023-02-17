Çanakkale Belediyesi Meclis Üyesi Deniz Karaduman hayatını kaybetti

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Belediyesi CHP Belediye Meclis Üyesi Avukat Deniz Karaduman, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Çanakkale Barosu avukatlarından Deniz Karaduman, sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Karaduman'ın cenazesinin belediye önünde düzenlenecek tören sonrası, ikindi vakti Yalı Camisinde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Çanakkale Belediyesi ve Çanakkale Barosu da Deniz Karaduman'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

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