Eceabat'ta sokak hayvanlarının küçük baş hayvanları telef ettiği iddiası

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde 40'a yakın küçük baş hayvan ile bazı kümes hayvanlarının sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu telef olduğu iddia edildi.

İlçede hayvancılık yapan Fehmi Esmer'in koyunlarının bulunduğu dama girdiği iddia edilen sokak köpekleri burada 20'si yavru 40 yakın koyuna saldırdı. Yaralanan hayvanlar telef oldu.

Sosyal medya hesaplarından duruma tepki gösteren Esmer, yetkililerin sokak köpekleri konusunda bir çalışma yapmasını istediklerini belirtti.

Eceabat Belediyesi de konuyla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale 2. Bölge Müdürlüğü nezdinde gerekli girişimlerde bulunduklarını, tehlikeli sokak köpekleri konusunda müşterek çözüm uğraşında olduklarını, bu süreçte vatandaşlardan; tüm hayvan ahırları ve ağıllarının korunaklı hale getirilerini, tespit edilen tehlikeli hayvanların derhal zabıta amirliğine bildirilerini istedikleri açıklamasında bulunuldu.

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