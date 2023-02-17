Çanakkale Ticaret Borsası

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik buğdayın kilogramı ortalama 6,70 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Buğday (yemlik) Kg 6,70 HTS Arpa (yemlik) Kg 5,52 MTS Ayçiçeği (yağlık) Kg 11,50 MTS Patates Kg 2,60 MTS Kabak Kg 6,49 MTS Elma (sanayi tipi) Kg 3,00 MTS Ayva Kg 6,60 MTS İnek sütü Litre 11,21 MTS Koyun sütü Litre 11,00 MTS Keçi sütü Litre 11,00 MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış





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