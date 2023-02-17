Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik buğdayın kilogramı ortalama 6,70 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Buğday (yemlik)
|Kg
|6,70
|HTS
|Arpa (yemlik)
|Kg
|5,52
|MTS
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|11,50
|MTS
|Patates
|Kg
|2,60
|MTS
|Kabak
|Kg
|6,49
|MTS
|Elma (sanayi tipi)
|Kg
|3,00
|MTS
|Ayva
|Kg
|6,60
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|11,21
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|11,00
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|11,00
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış