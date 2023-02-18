Çanakkale'de beton mikserinin ticari araca çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de bariyerleri aşıp karşı şeride geçen beton mikserinin ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Çanakkale'den Ezine yönüne giden Salih Sefa Şahin'in (30) kullandığı 17 FR 511 plakalı beton mikseri, Çanakkale-Ezine kara yolunda henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşıp karşı şeride geçti.

Beton mikseri bu sırada Ezine'den Çanakkale'ye gelen Sinan Tezel'in (59) kullandığı 17 ACL 949 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Olay yerine sevk edilen ekipler, ticari araç sürücüsü Tezel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Mikser sürücüsü Şahin ise yaralandı.

Yaralı Şahin, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Tezel'in cenazesi ise cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.





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