Çanakkale'de beton mikserinin ticari araca çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale'de beton mikserinin ticari araca çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti

AA

Çanakkale'de beton mikserinin ticari araca çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de bariyerleri aşıp karşı şeride geçen beton mikserinin ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Çanakkale'den Ezine yönüne giden Salih Sefa Şahin'in (30) kullandığı 17 FR 511 plakalı beton mikseri, Çanakkale-Ezine kara yolunda henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşıp karşı şeride geçti.

Beton mikseri bu sırada Ezine'den Çanakkale'ye gelen Sinan Tezel'in (59) kullandığı 17 ACL 949 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Olay yerine sevk edilen ekipler, ticari araç sürücüsü Tezel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Mikser sürücüsü Şahin ise yaralandı.

Yaralı Şahin, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Tezel'in cenazesi ise cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Çanakkale Ticaret Borsası
Eceabat'ta sokak hayvanlarının küçük baş hayvanları telef ettiği iddiası
YEREL HABERLER Eceabat'ta sokak hayvanlarının küçük baş hayvanları ...
Çanakkale Belediyesi Meclis Üyesi Deniz Karaduman hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çanakkale Belediyesi Meclis Üyesi Deniz Karaduman ...
Çanakkale Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Çanakkale Ticaret Borsası
Çanakkale Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği deprem bölgesine 4 ton et gönderdi
YEREL HABERLER Çanakkale Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri ...
Gökçeada Belediyesi'ndeki 'rüşvet' soruşturmasında inşaat firması sahibi: 2+1 daire verdik
YEREL HABERLER Gökçeada Belediyesi'ndeki 'rüşvet' soruşturmasında ...
Gelibolu'daki meslek lisesinden deprem bölgesine seyyar tuvalet desteği
YEREL HABERLER Gelibolu'daki meslek lisesinden deprem bölgesine ...
Prof. Dr. Öncel: Profesyonel mühendisliğe geçilmesi gerek
YEREL HABERLER Prof. Dr. Öncel: Profesyonel mühendisliğe geçilmesi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.