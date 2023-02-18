Çanakkale'de depremden etkilenen vatandaşlar için uyku tulumu üretiliyor

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden etkilenen vatandaşlar için uyku tulumu üretimi yapılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitimi Merkezleri tarafından 7 bin giyim malzemesi üretiminin ardından merkezde görevli 6 kadrolu giyim öğretmeni, 10 usta öğretici rehberliğinde 10 gönüllü kursiyerin katılımıyla kış şartlarına uyumlu uyku tulumlarının üretimine başlandı.

Merkezde günlük 150 tulum üretim hedefi belirlenirken yapımı tamamlanan ürünlerin ise önümüzdeki günlerde bölgeye sevk edileceği öğrenildi.





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