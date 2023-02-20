Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında battal fasulyenin kilogramı ortalama 39 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Fasulye (battal)
|Kg
|39,00
|HTS
|Buğday (kırmızı)
|Kg
|6,07
|HTS
|Buğday unu
|Kg
|13,00
|HTS
|Mercimek (kırmızı)
|Kg
|26,00
|HTS
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|11,00
|HTS
|Kuru üzüm (çekirdeksiz)
|Kg
|49,00
|HTS
|Elma (sanayi tipi)
|Kg
|1,95
|HTS
|İnek sütü
|Litre
|10,14
|MTS
|Yumurta
|Adet
|2,40
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış