Çanakkale Ticaret Borsası

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında battal fasulyenin kilogramı ortalama 39 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Fasulye (battal) Kg 39,00 HTS Buğday (kırmızı) Kg 6,07 HTS Buğday unu Kg 13,00 HTS Mercimek (kırmızı) Kg 26,00 HTS Ayçiçeği (yağlık) Kg 11,00 HTS Kuru üzüm (çekirdeksiz) Kg 49,00 HTS Elma (sanayi tipi) Kg 1,95 HTS İnek sütü Litre 10,14 MTS Yumurta Adet 2,40 MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

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