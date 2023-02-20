Çanakkale açıklarında düzensiz göçmen operasyonları

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda 157 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Lastik bottaki Afganistan uyruklu 42 düzensiz göçmen "TCSG-8" ekibince kurtarıldı.

Ekipler daha sonra aynı bölgede, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botların bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye giden ekiplerce düzenlenen operasyonlarda Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen farklı ülkelere mensup 74 düzensiz göçmeni kurtardı.

Aynı bölgedeki diğer operasyonda ise "TCSG-16" botu tarafından tespit edilen lastik bot içindeki Afganistan uyruklu 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan toplam 157 yabancı uyruklu, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

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