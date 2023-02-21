Lapseki Belediye Başkanı Yılmaz deprem bölgesini ziyaret etti

ÇANAKKALE (AA) - Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, deprem bölgesine giderek Kahramanmaraş'ta vatandaşları ziyaret etti.
Başkan Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden etkilenen vatandaşlar için belediye olarak ilk andan itibaren yardım tırlarını bölgeye gönderdiklerini söyledi.
Lapseki'den gönderilen aş evinin de sıcak yemek imkanı içinde bölgede hizmet verdiğini vurgulayan Eyüp Yılmaz şunları kaydetti:
"Lapsekili gönüllü aşçılarımız ile mobil aşevi çadırımızda, depremden etkilenen kardeşlerimiz için sıcak yemek hizmetimiz devam ediyor. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine atanan, eski kaymakamımız sayın Fatih Çelikkaya ile bir araya geldik. Hayatın normale dönmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. İlçemiz adına elimizden gelenin en iyisini yapmak adına depremden etkilenen illerimize tek tek gideceğiz." dedi.