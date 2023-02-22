ÇOMÜ Butik'in deprem bölgesi için başlattığı yardımlar sürüyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Kurumsal İletişim Koordinatörlüğüne bağlı Sosyal Sorumluluk Birimi tarafından deprem bölgesine yardım toplanması amacıyla başlatılan "Kara Gün Dostu Projesi" kapsamında destekler sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye yardım çalışması başlatan ÇOMÜ Butik'in, afet bölgesine deniz yoluyla ulaştırılacak paketleri Kepez Limanı'na sevk edildi.

AFAD koordinesinde hazırlanan giyecek, dezenfektan, maske, battaniye ve temizlik malzemelerinden oluşan paketler, görevli ekiplerce belirlenen bölgelerde dağıtılacak.

Çalışmalara destek vermek isteyenler hazırlayacakları yardımları ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi'nde bulunan Hasan Mevsuf Spor Salonu girişine teslim edebilecek.

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