Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 22,88 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Pirinç (luna)
|Kg
|22,88
|HTS
|Pirinç (Osmancık)
|Kg
|22,00
|HTS
|Pirinç (baldo)
|Kg
|28,50
|HTS
|Piriç (cameo)
|Kg
|32,50
|HTS
|Pirinç (kırık)
|Kg
|2,00
|HTS
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|15,00
|HTS
|Buğday (kırık)
|Kg
|2,50
|HTS
|Pirinç kepeği
|Kg
|3,07
|HTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|68,57
|HTS
|İnek sütü
|Litre
|7,22
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|6,75
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış