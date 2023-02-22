Çanakkale Ticaret Borsası

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 22,88 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Pirinç (luna) Kg 22,88 HTS Pirinç (Osmancık) Kg 22,00 HTS Pirinç (baldo) Kg 28,50 HTS Piriç (cameo) Kg 32,50 HTS Pirinç (kırık) Kg 2,00 HTS Buğday (aşurelik) Kg 15,00 HTS Buğday (kırık) Kg 2,50 HTS Pirinç kepeği Kg 3,07 HTS Zeytinyağı (ham) Kg 68,57 HTS İnek sütü Litre 7,22 MTS Keçi sütü Litre 6,75 MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.