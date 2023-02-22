Çanakkale açıklarında 106 düzensiz göçmen kurtarıldı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 106 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında 3 lastik botun ilerlediğini tespit etti.

"TCSG-905", "TCSG-907" ve "KB-20" botlarıyla bölgeye yönlendirilen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen bottaki Afganistan uyruklu 106 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

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