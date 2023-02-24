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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lapseki'deki meyve bahçeleri incelendi

AA

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde meyve bahçelerinde inceleme yapıldı.

Lapseki'deki meyve bahçeleri incelendi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde meyve bahçelerinde inceleme yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, gazetecilere, ilçelerinde mevsimsel olarak bir sıkıntı bulunmadığını, Lapsekili üreticilerin bilinçli olduğunu söyledi.

Müdürlük olarak ziraat mühendisi ekiplerle sürekli denetim ve inceleme yaptıklarını belirten Kaçan, şu bilgileri verdi:

"Şu anda üreticilerimiz meyve ağaçlarını budama faaliyetlerini sürdürmekteler. Akabinde kış bakımlarını yaptılar. Şu an uyanmaya yönelik olan çeşitlerde de borda bulamacı ilaç atmaktalar. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak arazi faaliyetlerimizde bununla ilgili duyurular yapıyor ve her konuda üreticilerimizin yanında olduğumuzu belirtiyoruz. Bizim bölgemiz geçiş iklimi, toprak yapısının farklı olması ve en önemlisi üreticilerimizin neyi ne şekilde yapacağını bilen ve birlikteliğinin sağlandığı bir coğrafya. Şu anda her hangi bir sıkıntı yok, inşallah bol verimli bir yıl olacak."

Üretici Cihat Gündüz de meyve gözlerine baktıklarında son 5 yılın en iyi oluşumlarını gördüklerini ifade ederek, şunları aktardı:

"Şeftali ve kiraz ağaçlarında, diğer meyve ağaçlarının soğuklamasında çok yoğun kar ve yağmur olmamasına rağmen şubat ayında geceler çok soğuk geçti. Bizim tahminlerimize göre de şeftalinin 500-600 saat, kirazın da 800 saat soğuklanması gerekiyor. 8 derece soğuk havanın altında buna ulaştığını düşünüyoruz. Hatta üreticilerimiz badem ve şeftali ağaçları daha erken açtığı için şeftali ağaçlarına göztaşı dediğimiz borda bulamacı şu an hızlı bir şekilde atıyorlar. Bu anlamda bu yıl oldukça güzel bir sezon olmasını bekliyoruz."

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