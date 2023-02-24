Ayvacık'ta 7 dakikada toprak analizi yapılıyor

ÇANAKKALE (AA) - Ayvacık Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde bulunan dijital toprak analiz cihazı, kızılötesi ışınlar sayesinde topraktaki bitki besin elementlerinin tespitini yapıp üreticiye gübreleme tavsiyesinde bulunarak toprak analizi süresini 7 dakikada tamamlıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Ekici, yaptığı açıklamada, bu cihazla eldeki toprağın yapısıyla ilgili verilere ulaşabildiklerini bildirdi.

Toprak analizi sonucunda yapılması gereken gübreleme tavsiyesini de üreticilere bildirdiklerini aktaran Ekici, "Üreticimiz hangi ürün için ne kadar gübre ve ilaç atacağını da bu sayede öğrenmiş oluyor. Üretici böylelikle daha bilinçli, çevreye duyarlı, maksimum verim, ekonomik gübreleme ve kalite üzerine kurulu üretim gerçekleştirmiş oluyor." ifadesini kullandı.

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