Kuzey Ege'de hafta sonu lodos nedeniyle bazı feribot seferleri yapılamayacak

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de beklenen lodos fırtınası nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerinin, pazar günü ise tümünün yapılamayacağı bildirildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00 ve 10.00'da, Geyikli'den Bozcada'ya ise saat 08.00 ve 11.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 05.00, 09.00 ve 13.00'te, Gökçeada'dan da Kabatepe'ye saat 07.00 ve 11.00'de seferler gerçekleştirilecek. Planlamadaki diğer feribot seferleri ise fırtına dolayısıyla yapılamayacak.

Pazar günü de Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferler gerçekleştirilemeyecek.



Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği bildirildi.



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