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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale Ticaret Borsası

AA

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında kırmızı buğdayın kilogramı ortalama 5,80 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Buğday (kırmızı)Kg5,80HTS
Zeytinyağı (sızma)Kg65,86MTS
Süzme balKg180,00MTS
Kabuklu bademKg35,10MTS
KestaneKg35,00MTS
Kabuklu cevizKg60,00MTS
HurmaKg7,00MTS
HavuçKg10,00MTS
LahanaKg7,75MTS
PırasaKg8,00MTS
İnek sütüLitre11,32MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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