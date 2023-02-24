Çanakkale Ticaret Borsası

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında kırmızı buğdayın kilogramı ortalama 5,80 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Buğday (kırmızı) Kg 5,80 HTS Zeytinyağı (sızma) Kg 65,86 MTS Süzme bal Kg 180,00 MTS Kabuklu badem Kg 35,10 MTS Kestane Kg 35,00 MTS Kabuklu ceviz Kg 60,00 MTS Hurma Kg 7,00 MTS Havuç Kg 10,00 MTS Lahana Kg 7,75 MTS Pırasa Kg 8,00 MTS İnek sütü Litre 11,32 MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

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