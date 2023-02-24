Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında kırmızı buğdayın kilogramı ortalama 5,80 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Buğday (kırmızı)
|Kg
|5,80
|HTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|65,86
|MTS
|Süzme bal
|Kg
|180,00
|MTS
|Kabuklu badem
|Kg
|35,10
|MTS
|Kestane
|Kg
|35,00
|MTS
|Kabuklu ceviz
|Kg
|60,00
|MTS
|Hurma
|Kg
|7,00
|MTS
|Havuç
|Kg
|10,00
|MTS
|Lahana
|Kg
|7,75
|MTS
|Pırasa
|Kg
|8,00
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|11,32
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış