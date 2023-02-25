Lapseki'de yaptırılan kapalı pazar yeri hizmete açıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde belediye tarafından yaptırılan kapalı pazar yeri kullanıma açıldı.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, gazetecilere, pazar yeri inşaatının 2021 yılının kasım ayında başladığını söyledi.

Pazar yerinin 10 bin 400 metrekare alana sahip olduğunu belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Lapseki’nin önemli projelerinden olan kapalı pazar yerinin açılışını yaptık. Vatandaşlarımız ilk pazarını bugün burada kapalı pazar yerimizde yapıyor. Öncelikle hem pazar esnafımıza hem Lapsekililere hem de Lapseki’ye gelecek vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Lapseki’nin böyle bir yere ihtiyacı vardı. Şu anda ufak tefek eksiklikler, sıkıntılar olabilir ama bunlar zaman içinde elbette giderilecektir. Hem kapalı pazar yeri hem de bütün etkinliklerin yapılabileceği, birçok programın yapılabileceği bir alan. 524 peron var. Bunların 404'ü sebze ve meyve, 112'si giyim ve 7'si ise balıkçı peronu. Bunların yanı sıra sosyal alanlar da mevcut."

Yılmaz, daha sonra Belediye Başkan Yardımcıları Necdet Çelik ve Aynur Bozkurt, AK Parti İlçe Başkanı Namık Ergin, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, Belediye Meclisi Üyeleri Derya Doğan ve Beyti Doğan ile pazarı gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

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