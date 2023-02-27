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ÇOMÜ Butik'in deprem bölgesi için başlattığı yardımlar sürüyor

AA

ÇOMÜ Butik'in deprem bölgesi için başlattığı yardımlar sürüyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Kurumsal İletişim Koordinatörlüğüne bağlı Sosyal Sorumluluk Birimi tarafından deprem bölgesine yardım toplanması amacıyla başlatılan "Kara Gün Dostu Projesi" kapsamında destekler sürüyor.

ÇOMÜ Sosyal Sorumluluk Projelerinden Sorumlu Rektör Danışmanı Doç. Dr. Hicran Özlem Ilgın, yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından bölgeye yardım çalışması başlatıldığını belirtti.

Afetzedelere destek olma kapsamında Çanakkale’de de pek çok çalışma yürütüldüğünü ifade eden Ilgın, bu çalışmalar içinde çok ilgi gören çalışmanın "Kara Gün Dostu Projesi" olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Daha önce sel ve yangın gibi afetlerde de çalışmalarımızı sürdürmüştük. Yine o afetlerde de ilgili bölgelere gerekli destek kampanyaları düzenlenmiştik. Aslında Kara Gün Dostu projesi kapsamında, Kahramanmaraş depremleri afette çalıştığımız üçüncü bir dal oldu. Daha önceden afet konularında çalışmış olmamız ve buna bağlı olarak tecrübe kazanmamız da bugün yürütülen kampanyalarda koordinasyonunu iyi sağlamamızın temel nedeni. Afete yönelik sorumluluk bilincinde olarak uzun yılların vermiş olduğu tecrübe doğrultusunda Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilimizi etkileyen depremler neticesinde bölgeye bizler de destek göndermek istedik. Bu bağlamda gönüllü öğrencilerimizin koordineli çalışmaları, kentlilerimizin yoğun ilgisi, akademik ve idari personelimizin de katkılarıyla geniş bir çerçevede destek sağladık ve sağlamaya devam ediyoruz. Depremin ilk gününde başlattığımız Kara Gün Dostu projesi kapsamında çok kısa bir sürede gerekli destek malzemelerini tedarik ettik."

Doç. Dr. Hicran Özlem Ilgın, bu çalışmalarda koordinasyonun ve ekibin çok önemli olduğunu vurgulayarak, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Koordineli çalışmanın yanı sıra, ekip bilinci de oldukça önemli. Gönüllü öğrencilerimiz, gönüllü akademisyenlerimiz ve gönüllü idari personelimiz yoğun bir çalışma sergiliyor. Kentlilerimizden de bağışlarımız gelmeye devam ediyor. Afet bölgesine gitmiş birisi olarak hem burada yürüteceğimiz hem de orada yürüteceğimiz çok iş var. Ayni destek topladığımız ÇOMÜ Butik alanımızda gönüllü olarak destek vermek isteyen herkesi bekliyoruz."

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