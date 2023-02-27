Çanakkale Ticaret Borsası

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında kırmızı buğdayın kilogramı ortalama 6,25 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Buğday (kırmızı) Kg 6,25 HTS Mısır küspesi Kg 2,00 MTS Lahana Kg 2,47 MTS Karnabahar Kg 5,00 MTS Buğday (yemlik) Kg 7,00 MTS Zeytinyağı (ham) Kg 63,15 MTS Zeytinyağı (sızma) Kg 78,52 MTS Zeytinyağı (yemeklik) Kg 65,43 MTS Elma Kg 8,00 MTS Ayva Kg 5,00 MTS İnek sütü Litre 10,99 MTS Koyun sütü Litre 16,76 MTS Keçi sütü Litre 13,67 MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

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