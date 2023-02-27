Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında kırmızı buğdayın kilogramı ortalama 6,25 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Buğday (kırmızı)
|Kg
|6,25
|HTS
|Mısır küspesi
|Kg
|2,00
|MTS
|Lahana
|Kg
|2,47
|MTS
|Karnabahar
|Kg
|5,00
|MTS
|Buğday (yemlik)
|Kg
|7,00
|MTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|63,15
|MTS
|Zeytinyağı (sızma)
|Kg
|78,52
|MTS
|Zeytinyağı (yemeklik)
|Kg
|65,43
|MTS
|Elma
|Kg
|8,00
|MTS
|Ayva
|Kg
|5,00
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|10,99
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|16,76
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|13,67
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış