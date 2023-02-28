ÇOMÜ Acil Yardım Afet Yönetimi Bölümünden deprem yardım faaliyetlerine destek

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Acil Yardım Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri, afet bölgesinden Çanakkale'ye gelen vatandaşlara destek amacıyla kurulan Altın Yıllar Yaşam Merkezi'ndeki butik market çalışmalarına gönüllü destek veriyor.

Gıda, giyecek, hijyen malzemeleri başta olmak üzere çocuklar için oyuncak ve kırtasiye malzemeleri bölümünün de bulunduğu butik markette, depemzedelere hizmet sunuluyor. Kent halkının ve gönüllülerin de destek verdiği butik marketteki çalışmalara ÇOMÜ Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri gönüllü olarak katkı sunmaya başladı.

Öğretim Görevlisi Dr. Sevda Vurur, yaptığı açıklamada, bölümlerinin 2005 yılında kurulduğunu, 2009'da ilk mezunları verdiklerini bildirdi.

Tüm mezunlarının diğer bölümlerde akademisyen olarak ve AFAD'da enformasyon memuru olarak göreve başladığını anlatan Vurur, "Tüm STK'larda aktif görev halindeler. Öğrencilerimizden bazıları 6 Şubat'ta depreme evlerinde yakalandı. Birçoğu kendileri de depremzede oldular veya yakın arkadaşlarını kaybettiler. Şu an 3 ve 4. sınıflarımız buradalar. Altın Yıllar Yaşam Merkezi'ndeki organizasyonu gördükten sonra burada faydalı olacağımızı düşünüyoruz. Gönüllü bir ekiple burada çalışmak istedik." diye konuştu.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da Altın Yıllar Yaşam Merkezi'ndeki faaliyetleri yerinde incelip buradaki ekiplerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

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