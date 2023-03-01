Çanakkale'de kaçak ve imara aykırı yapılar yıkılıyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de kaçak, imara aykırı ve ruhsatsız inşa edilen yapıların yıkım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Çanakkale Belediyesinden yapılan açıklamada, il merkezi mücavir alanında bulunan kaçak yapıların yıkım işlemlerinin Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden sonra da kanun ve yönetmeliklere uygun sürdüğü belirtildi.

Çalışmalar kapsamında, imara uygun olmayan ve ruhsatsız inşa edilen yapıların tespit edilmesiyle İmar Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince encümen kararları alınarak yıkım işlemlerinin gerçekleştirildiği duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Denetimsiz olarak yapılan bu tür yapılar bina sağlığı ve çevrede yaşayanlar için büyük risk teşkil etmektedir. Belediye olarak, kaçak yapıların yıkımı için gerekli tüm yasal süreç tamamlanarak yıkım işlemleri hızla devam etmektedir. Yıkım işlemleri sırasında çevre ve insan sağlığına herhangi bir zarar verilmemesi için gerekli önlemler de alınmaktadır. Kaçak yapıların yıkımı konusunda duyarlı olunmasını ve imara uygun olmayan ve ruhsatsız olarak inşa edilen yapıların çevreye ve insan sağlığına ciddi zararlar verdiğini unutulmamasını rica ediyoruz. Ayrıca, kaçak yapıların yıkımıyla, bölgenin imar planlamasına uygun şekilde düzenleneceği ve bu konuda Belediye olarak süreci hassasiyetle yönettiğimizi bildirmek isteriz."

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