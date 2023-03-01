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1915 Çanakkale Köprüsü'nde görevli ekipler Kahramanmaraş'ta konteyner kent kuruyor

AA

1915 Çanakkale Köprüsü'nde görevli ekipler Kahramanmaraş'ta konteyner kent kuruyor

ÇANAKKALE (AA) - 1915 Çanakkale Köprüsü'nü inşa eden ve işleten kuruluşlar tarafından Kahramanmaraş'ta afetzedelerin kullanımı için konteyner kent kurulumuna yönelik çalışma yürütülüyor.

Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme (ÇOK) AŞ'den yapılan açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü idaresinde DL E&C, Limak, SK ecoplant ve Yapı Merkezi ortaklığınca inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde görevli 58 kişilik ekibin deprem bölgesine hareket ettiği bildirildi.

Ekiplerin, 6 Şubat'taki depremlerin hemen ardından Kahramanmaraş'ın Teknokent bölgesine giderek ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyonuna dahil oldukları aktarılan açıklamada, belirlenen noktalara yaklaşık 1200 kişinin barınabileceği konteyner kentin kurulumu için hazırlıklara başladığı belirtildi.

Açıklamada, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün şantiyelerinde bulunan konteynerlerin sökümüne başlandığı, bu malzemelerin Kahramanmaraş'taki alana kurulacağı ifade edildi.

Kurulumuna başlanan konteyner yaşam alanında yatak, battaniye, dolap, klima, radyatör gibi eşyalar ile ısınma, elektrik, sıcak su, banyo ve tuvalet gibi altyapı hizmetlerine ilaveten yemekhane, çamaşırhane ve lokal yapılarının da bulunacağı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Afet haberini alır almaz yola çıkmak üzere hazırlıklarına başlayan ve süratle bölgeye intikal eden, aralarında yüksekte çalışma ve iple erişim uzmanlarının da bulunduğu 58 kişilik gönüllü 1915 Çanakkale ekibi arama kurtarma çalışmalarına destek verdi. Projenin iş makinesi, arama kurtarma ve inşaat malzemeleri, konteyner, mobil tuvalet, giyim, gıda, eşya ve hijyen malzemesi kategorilerindeki yardımları 1915 Çanakkale gönüllü ekipleri tarafından doğrudan deprem bölgesine ulaştırıldı. Ayrıca 1915 Çanakkale Projesi çalışanları da giyim, battaniye, hijyen malzemesi gibi ihtiyaçların temini konusunda katkıda bulundular.

Bunların yanı sıra 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun inşaatını tamamlayarak işletmesini sürdüren görevli şirketin ortakları olan DL E&C, Limak, SK ecoplant ve Yapı Merkezi'nin de tüm imkanlarını seferber ederek depremden etkilenen şehirlere münferit yardımları ve konteyner kent kurulumları sürüyor. Hepimizi derinden etkileyen deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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