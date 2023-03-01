Çanakkale Belediyesi çalışanları, deprem bölgesindeki faaliyetlere katılacak

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Belediyesi çalışanları, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen bölgelere destek için yola çıktı.

Bölgede destek faaliyeti yürüten Ankara Büyükşehir Belediyesinin talebi doğrultusunda, Çanakkale Belediyesi çalışanlarından 7 kişilik grup, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki çalışmalara katkı sunmak hareket etti.

Altın Yıllar Yaşam Merkezi önünde düzenlenen uğurlama törenine Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Turan Ünüvar, ilgili birim müdürleri ve belediye çalışanları katıldı.

Gökhan, burada yaptığı konuşmada, "Arkadaşlarımız 10 gün süreyle orada görev yapacaklar. Daha sonra duruma göre değerlendireceğiz, başka arkadaşları da gönderebiliriz." dedi. ​​​​​

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