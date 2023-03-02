Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi demirletildi

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan Panama bayraklı gemi, römorkör refakatinde Karanlık Liman demir bölgesine götürüldü.

Kocaeli'den Arnavutluk'a giden, 82 metre uzunluğundaki "Klausen" isimli geminin makineleri, boğaz geçişi sırasında Uzunburun mevkisi açıklarında arızalandı.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı "Kurtarma-3" ve "Kurtarma-14" römorkörü sevk edildi.

Ayrıca, boğazdan geçecek diğer gemilerin kaptanları arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkörler refakatinde Karanlık Liman demir bölgesine götürülerek demirletildi.



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