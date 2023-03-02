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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale açıklarında balıkçı teknesinde 122 düzensiz göçmen yakalandı

AA

Çanakkale açıklarında balıkçı teknesinde 122 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, balıkçı teknesiyle yurt dışına çıkmaya çalışan 122 düzensiz göçmen ile kaçışı organize ettikleri öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık'ın Bababurnu açıklarında İtalya rotası yönüne giden balıkçı teknesinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Bir süre takip edilen, "dur" ihtarına uymayarak manevralar yapıp kaçmaya çalışan tekneye "TCSG-61" ve "TCSG-81" gemileri, "TCSG-907" ve "TCSG-908" botlarıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda, çeşitli ülkelere mensup 122 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya çıkarıldı. Bu kişiler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Teknedeki 2 şüpheli ise göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

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