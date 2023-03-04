Çanakkale'de maskeli 2 hırsız 200 saatlik kamera kaydı incelenerek yakalandı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de bir iş yerine kapıyı zorlayarak girip kasadaki paraları çalan maskeli 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, il merkezinde 26 Şubat'ta gıda ürünleri satılan bir iş yerinin kasasındaki paraların çalınmasına ilişkin faillerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, bu adresteki kameralar başta olmak üzere 10 kilometrelik güzergahtaki 100'den fazla güvenlik kamerasındaki 200 saatlik kaydı incelemeye aldı.

Maske takıp iş yerinin arka kapısını zorlayarak içeri giren ve kasadaki paraları çalanların A.K. ile S.Ö. olduğu tespit edildi.

Operasyonla gözaltına alınan A.K. ve S.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kamera kayıtlarında, yüzlerinde göz kısmında siyah çizgiler olan beyaz renkte maskeler bulunan hırsızların kasadaki paraları çalıp uzaklaştığı görülüyor.

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