Biga'da gönüllü arama ve kurtarma ekibi kuruldu

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ÇANAKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde gönüllü arama ve kurtarma ekibi kuruldu.

Biga Belediyesi öncülüğünde kurulan ve bölgenin ilk arama ve kurtarma ekibi olma özelliğini taşıyan ekip, Türk Kızılay, Kent Konseyi, Motosikletçiler Derneği, Amatör Telsizciler ve gönüllü vatandaşlardan oluşuyor.

Tam donanımlı arama kurtarma aracı, arama kurtarma ekipmanı ve 3 grup halinde 75 kişinin yer alacağı Biga İtfaiyesi Gönüllü Arama ve Kurtarma ekibi kurulacak.



Kurulan ekipler ilk olarak Biga Belediyesi itfaiyesi bünyesinde Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği Eğitim Planı'na göre eğitimlerini tamamlayacak, eğitimlerini tamamlayan gönüllüler kabulleri yapılarak sicil numarası verilerek kimlik kartlarını alabilecek. Sonrasında Çanakkale AFAD Eğitim Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce deprem, sel, tsunami, arama ve kurtarma gibi eğitimlere tabi olarak sertifikalandırılacaklar.





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