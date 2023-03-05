Çanakkale’de depremzedeler yararına deve güreşleri düzenlendi

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, depremzedeler yararına, Ege, Akdeniz ve Marmara’dan getirilen 170 devenin yer aldığı deve güreşleri yapıldı.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için Ayvacık Deveciler Derneği tarafından folklorik deve güreşleri düzenledi.

Ayvacık Belediyesi Deve Güreşleri Arenası'nda gerçekleştirilen güreşlerde Aydın, İzmir, Muğla, Antalya, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale’den getirilen 170’e yakın deve mücadele etti.

Depremde hayatını kaybedenler için dua edilmesi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan deve güreşleri renkli görüntüler oluşturdu.

Bu yıl müzik ve eğlence programları yapılmayan güreşlere soğuk havaya rağmen çevre il ve ilçelerden yüzlerce kişi katıldı.

Ayvacık Deveciler Derneği Başkanı Müjdat Bayram, deve güreşlerinden elde edilecek gelirin depremzedelere aktarılacağını söyledi.



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