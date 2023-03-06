Çan’da depremzedeler yararına kermes düzenlendi

ÇANAKKALE (A)A - Çanakkale’nin Çan ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler yararına kermes düzenlendi.
Belediye pazaryeri girişinde AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen kermeste kadınlar stant açtı.
Kadın Kolları Başkanı Kadriye Kocaman, yöresel ürünler ile yiyecek ve içecek satan kadınlar, elde edilen geliri depremzedelere ulaştırılmak üzere AFAD'a aktarılacağı söyledi.
Kermesin Terzialan Belediye Başkanı Tuncay Göymen’in katkıları ile hazırladığını anlatan Kocaman, "Kermesin gelirini depremzedelerin yaralarına bir nebze merhem olabilmek için AFAD’a bağışlayacağız." dedi.