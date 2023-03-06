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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çan’da depremzedeler yararına kermes düzenlendi

AA

Çan’da depremzedeler yararına kermes düzenlendi

ÇANAKKALE (A)A - Çanakkale’nin Çan ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler yararına kermes düzenlendi.

Belediye pazaryeri girişinde AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen kermeste kadınlar stant açtı.

Kadın Kolları Başkanı Kadriye Kocaman, yöresel ürünler ile yiyecek ve içecek satan kadınlar, elde edilen geliri depremzedelere ulaştırılmak üzere AFAD'a aktarılacağı söyledi.

Kermesin Terzialan Belediye Başkanı Tuncay Göymen’in katkıları ile hazırladığını anlatan Kocaman, "Kermesin gelirini depremzedelerin yaralarına bir nebze merhem olabilmek için AFAD’a bağışlayacağız." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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