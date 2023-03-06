Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında Osmancık pirincinin kilogramı ortalama 22 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Pirinç (Osmancık)
|Kg
|22,00
|HTS
|Pirinç (kırık)
|Kg
|2,00
|HTS
|Buğday kepeği (kaba)
|Kg
|2,75
|HTS
|Arpa (yemlik)
|Kg
|5,69
|MTS
|Buğday (kırmızı sert)
|Kg
|6,46
|MTS
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|12,14
|MTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|65,63
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|11,12
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış