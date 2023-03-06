Çanakkale Ticaret Borsası

9 saat sonra sonuçlandı! Bu kez korkulan olmadı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında Osmancık pirincinin kilogramı ortalama 22 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Pirinç (Osmancık) Kg 22,00 HTS Pirinç (kırık) Kg 2,00 HTS Buğday kepeği (kaba) Kg 2,75 HTS Arpa (yemlik) Kg 5,69 MTS Buğday (kırmızı sert) Kg 6,46 MTS Ayçiçeği (yağlık) Kg 12,14 MTS Zeytinyağı (ham) Kg 65,63 MTS İnek sütü ​​​​​​​Litre 11,12 MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.