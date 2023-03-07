GMKA tarafından Güney Marmara'nın tohumculuk raporu hazırlandı

ÇANAKKALE (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından Balıkesir ve Çanakkale illeri kapsamında tohumculuk sektörünün ele alındığı rapor hazırlandı.

GMKA'dan yapılan yazılı açıklamada, "TR22 Güney Marmara Bölgesinde Tohumculuk Raporu"nda bölge ve il verileriyle tohumculuk sektörünün analiz edildiği, tohumun gıda zincirinin ilk halkası olarak sadece tarımsal bir girdi değil, teknoloji kullanılarak elde edilen ve yüksek gelir getiren ekonomik değere sahip bir materyal olarak kabul edildiği belirtildi.

Balıkesir'de 19 yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu bulunduğu, bunlardan 11'inin özel araştırma yetkili, 2'sinin ise laboratuvar analizi yetkili firmalar olduğu, bunların yanı sıra 130 fidan üretici firma, 17 süs bitkileri üreticisi ve 2 fide üreticisi ile 392 tohum bayisinin faaliyet gösterdiği aktarılan açıklamada, Çanakkale'de ise 1 yetkilendirilmiş tohumculuk firması, 11 fidan üreticisi ve 170 tohum bayisinin yer aldığı duyuruldu.



Raporda, tohumculuk sektörünün mevcut durum değerlendirmesi ve üretimin ihtiyacı karşılama durumunun ele alındığına değinilerek, "Bunun yanı sıra raporda; sektör içindeki dış ticaret verileri, pazarlama yapıları, kamu ve STK’ların rolü ile tescil ve sertifikasyon konuları da detaylı bir şekilde incelendi. Rapor kapsamında tohumculuk sektörünün güçlü ve zayıf yönleri ortaya koyularak, gelecekteki fırsat ve tehditler de değerlendirildi. Bölge ve ülke ekonomisi için son derece önemli olan tohumculuk sektörünün, yapılan analizler ve hazırlanan raporlar ile daha kapsayıcı ve sürdürülebilir hale getirilebileceği düşüncesiyle hazırlanan analiz raporu, sektörün tüm paydaşlarına önemli bir kaynak sağlamaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GMKA Genel Sekreteri Abdullah Güç, Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı kapsamında hazırlanan tohumculuk raporuna ajans internet sitesi ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün Kalkınma Kütüphanesi adresinden erişilebildiği bilgisini paylaştı.

Doğru tohum kullanımının, birim alan başına daha fazla ürün elde edilmesinin ilk şartı olarak kabul edildiğini vurgulayan Güç, "Bitkisel üretimde tohumun yanı sıra iklim ve toprak şartlarının da önemi büyüktür. TR22 Güney Marmara bölgesi, tohumculuk sektörü için uygun arazi ve iklim koşullarına sahip olup, sektör içerisinde önemli bir konuma sahip olan tohumculuk firmalarının faaliyet gösterdiği bir bölgedir." değerlendirmesinde bulundu.



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