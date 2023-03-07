Yenice'den depremzede çocuklara oyuncak desteği

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki Mesleki Teknik Anadolu Lisesi tarafından "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin etkilediği bölgelerdeki çocuklara oyuncak üretimi yapıldı.

Okulun Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretmeni Sinem Mangır ve öğrenciler tarafından deprem bölgesindeki çocuklar için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından temin edilen malzemeler ile oyuncak üretildi.

Milli Eğitim Müdürü İsmail Baykal, üretim faaliyetlerini inceleyip Mangır'dan bilgi alarak yapılan çalışmalardan dolayı görevli ekibe teşekkür etti.

Burada üretilen oyuncaklar daha sonra deprem bölgesindeki çocuklara ulaştırılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecek.

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