Ezine'de klonlanmış cep telefonu ile elektronik sigara ele geçirildi

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde düzenlenen operasyonda klonlanmış cep telefonları ile gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri Ezine ilçesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, H.G'nin iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda çeşitli markalara ait 4 klonlanmış cep telefonu ile gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 14 elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.G. savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.





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