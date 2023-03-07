AK Parti'li Turan, Çanakkale'de deprem yardım tırı uğurlama töreninde konuştu:

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Yüreğimiz yanıyor, canımız acıyor ama bu süreçte 85 milyon bir ve beraber olduğumuza bir kere daha şahit olduk." dedi.



Bir dizi ziyaret için kente gelen Turan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden etkilenen bölgeler için AK Parti Çanakkale Kadın Kolları Başkanlığının koordinasyonunda hazırlanan ve mutfak setlerini içeren yardım tırını uğurlama törenine katıldı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Turan, yaraları birlikte saracaklarını belirterek, yardım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Çanakkale'den 600 mutfak setinin Kahramanmaraş'a gönderildiğini belirten Turan, şunları kaydetti:



"Çok acı bir deprem yaşadık. Daha önce yaşanılan depremlerin çok dışında, çok daha ağır kayıplar verdiğimiz ve çok geniş bir havzayı kapsayan bir yıkımla karşılaştık. 'Hafif acılar konuşulabilir ancak derin acılar dilsizdir.' demişler. Yüreğimiz yanıyor, canımız acıyor ama bu süreçte 85 milyon bir ve beraber olduğumuza bir kere daha şahit olduk. Bu süreçte 85 milyonun yüreği beraber attı, aynı duaya amin dedi. Beraber üzüldük, beraber ağladık. Şimdiye kadar nasıl ki birçok sorunu devlet-millet el ele aşmışsak, bu sorunu da aynı şekilde aşmakta çok kararlı olduğumuzu ifade etmek isterim."

Programa Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, AK Parti Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Karadayı, AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş, AK Parti Çanakkale İl Gençlik Kolları Başkanı Alperen Uysal, AK Parti Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Esra Yüksel, il ve ilçe yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

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