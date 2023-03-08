Lapsekili kadınların topladığı yardımlar deprem bölgesine gönderildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde belediye tarafından 10 gün önce başlatılan kampanyaya kadınlar tarafından bağışlanan yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderildi.



Lapseki Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Lapsekili Kadınlardan Depremzede Kadınlara" başlıklı yardım kampanyası düzenledi.



Diş seti, tarak, kolonya, tayt, tırnak makası, hijyenik ped, diş fırçası, kalıp sabun, şampuan, seccade, baş örtüsü, ıslak mendil gibi malzemelerde oluşan yardımlar, belediye hizmet binasında toplandı.



Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, yardımların yüklendiği kamyonun hareketinden önce düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin zor günler yaşadığı bugünlerde büyük acılarımız arasında tabii ki böyle özel günleri de unutmamak gerekiyor. Kadınlar bizim her şeyimiz. Öncelikle hepinizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutluyorum. Bugüne özel olarak sizlerin ve Lapsekili bayanların desteğiyle deprem bölgesine gönderdiğimiz 15'inci aracımıza kadınların ihtiyaçları olan malzemeleri hazırladık. Sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır."



Eyüp Yılmaz ile Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Çelik, MHP'li Belediye Meclisi Üyesi Derya Doğan ve İYİ Parti'li Belediye Meclisi Üyesi Seval Akça, belediyede çalışan kadın personelin günlerini kutlayıp çiçek takdiminde bulundu.

Program, kamyonun uğurlanmasıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.