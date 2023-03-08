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Çanakkale'de bir kadını kürekle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

AA

Çanakkale'de bir kadını kürekle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de bir kadını kürekle başına vurarak öldüren sanık, hiçbir ceza indirimi uygulanmaksınız ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Hakkı E. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Maktul Türkan D'nin ailesi ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Sanık Hakkı E, savunmasında çok pişman olduğunu belirterek, "Heyetin affına sığınıyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, beyanların alınması sonrası sanığa hiçbir ceza indirimi uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Türkan D'nin ailesinin avukatı İlayda Kocabaş, duruşma çıkışında gazetecilere, mahkeme heyetinin kendileri için olumlu bir karar verdiğini belirterek, "Ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Aynı zamanda hiçbir takdir indirim uygulanmadı. Bu bizi çok memnun etti. Özellikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde hiçbir indirim almadan ağırlaştırılmış müebbetle bir kadının katilinin cezalandırılması bizim için olumlu bir karar oldu." dedi.

- Olay

Biga ilçesine bağlı Kanibey köyünde, 27 Mayıs'ta, bir tavuk çiftliğinde çalışan Hakkı E. ile akrabası olduğu belirtilen Abdullah D'nin eşi Türkan D. arasında tartışma çıkmıştı.

Hakkı E'nin kürekle başına vurarak ağır yaraladığı öne sürülen Türkan D, kaldırıldığı hastanede ölmüştü.

Yakalanan Hakkı E, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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