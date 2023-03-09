Lapseki'de ilk yardım eğitim semineri düzenlendi

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi ile Beyçayırlılar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından ilk yardım eğitim semineri verildi.

Lapseki Kaymakamlığı 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Toplantı Salonu'nda düzenlenen seminerde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zafer Çelik tarafından bilgiler aktırıldı. 12 saat süren eğitimde ilk yardımın önemi slayt gösteriyle anlatıldı.

Zafer Çelik, son yaşanan deprem felaketiyle ilk yardımın öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirterek, "Hayatın her alanında lazım olacak ilk yardımı katılımcılara anlatarak bunun yaygınlaşması için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Beyçayırlılar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hasan Erkan ise şunları kaydetti:



"Geçtiğimiz günlerde 11 büyük ilde bir deprem felaketi yaşandı. Oradaki çalışmaları gördük. İnsanlarımız günlerce kurtarma çalışmalarına katıldılar. Biz de bundan esinlenerek günümüzden her alanda dağda, kırda, bayırda, işte, kahvehanede kısacası bizlere hayat kurtarma adına her yerde lazım olacak ilk yardım kursu için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne talepte bulunduk ve dernek üyelerimizin katılımıyla ilk yardım kursumuzu tamamladık."

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