Kalkım Göleti derivasyon kanalı ile yüzde 100 doluluğa ulaştı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale’nin Yenice ilçesi Kalkım beldesinde bulunan gölet, 2021 yılında yapılan derivasyon kanalı sayesinde yüzde 100 doluluğa ulaştı.

Kalkım Belediye Başkan İbrahim Taşkın, gazetecilere, küresel ısınmanın etkisi ile ülkenin büyük bölümünde kuraklık yaşandığını söyledi.

Gölete 2021'de Akçakoyun-Akköy hattı üzerine yapılan besleme kanalı sayesinde su seviyesinin tam doluluğa ulaştığını belirten Taşkın, "Kapalı sisteme dönüştürdüğümüz göletimizle 5 bin dönüm tarım arazisine su vermekte sorun yaşamamak için derivasyon kanalını belediyemizce yaptık. Bu kanal sayesinde bugün itibarıyla göletimizin suyu doldu." dedi.

Taşkın, Kalkım Göleti'nin yüzde 100 doluluk seviyesi sayesinde bölgenin en önemli tarım ürünleri olan kapya biber ve çilek yetiştiriciliğinin üreticilerin yüzünü güldürdüğünü sözlerine ekledi.

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