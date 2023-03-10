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Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarınki seferlerden bazıları fırtına nedeniyle iptal edildi

AA

Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarınki seferlerden bazıları fırtına nedeniyle iptal edildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de yarın Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle yapılamayacak.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan fırtınadan dolayı yarın gerçekleştirilmesi planlanan Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferlerinden bazıları iptal edildi.

Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya 05.00 ve 09.00'da yapılacak seferlerin iptali kararlaştırıldı. Bu hatta diğer seferlerin saatinde yapılması planlanıyor.

Bozcaada'dan Geyikli'ye ise 18.00, Geyikli'den Bozcaada'ya 19.00 saatlerindeki seferler yapılacak. Planlamadaki diğer seferler fırtına nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin hizmet verdiği diğer güzergahlarda seferlerin normal seyredeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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