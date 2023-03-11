Çanakkale'de kırsaldaki 10 bin sahipsiz hayvan kısırlaştırılıyor

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale İl Özel İdaresi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce başlatılan "Çanakkale İli Kırsal Alanda Yaşayan Sokak Hayvanlarını Yerinde Kısırlaştırma ve Rehabilitasyonu Projesi" kapsamında kırsaldaki 10 bin sahipsiz hayvanın kısırlaştırması çalışması sürüyor.

İl Genel Meclisi Üyesi Halil Özer, gazetecilere, proje hakkında bilgi verdi.

Projenin birinci pilot toplanma alanının Adatepe köyünde başladığını ifade eden Özer, şunları bildirdi:



"Kırsalda 40 köyümüzde yaklaşık 1000 hayvanımız, Çanakkale genelinde ise toplamda 10 bin sokak hayvanı kısırlaştırılacak. Hedefimiz 576 köydeki sokak hayvanlarının tamamını kısırlaştırabilmek. Belediye mücavir alanlarının dışında kalan sokak hayvanlarımızın rehabilitasyonu sürüyor. Günde 80-90 kadar sahipsiz sokak hayvanının iç dış parazitleri, kısırlaştırılma işlemi, kuduz aşıları ve kulak küpeleri takılıp kayıt altına alınıyor."

Çalışmaya, Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürü Ozan Hacıalioğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, Lapseki Özel İdare Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan ve İl Genel Meclisi Üyesi Hasan Engin de katıldı.

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