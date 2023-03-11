AKUT Arama Kurtarma Derneğinden Gelibolu'da deprem semineri

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, AKUT Arama Kurtarma Derneği Çanakkale Ekibi tarafından "Deprem Bilinçlendirme Semineri" düzenlendi.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün konferans salonunda Gelibolu Platformu organizasyonuyla gerçekleştirilen seminerde dernek gönüllüsü Asuman Akay, deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenleri anlattı.



Sinevizyon destekli seminer, soru cevap bölümüyle sona erdi.

Derneğin seminer biriminin talepler doğrultusunda Çanakkale ve ilçelerinde halkı depremle ilgili bilinçlendirmeye ve depreme dayanıklı bir toplum çalışmalarına edeceği bildirildi.

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