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Tarihi Gelibolu Yarımadası "Büyük Zafer"in 108. yıl dönümüne hazırlanıyor

AA

Tarihi Gelibolu Yarımadası "Büyük Zafer"in 108. yıl dönümüne hazırlanıyor

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla 18 Mart'ta Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yapılacak törenler için hazırlıklar sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı koordinesindeki ekipler, törenlere yaklaşık bir hafta kala çalışmaların büyük bölümünü tamamladı.

Restorasyon ve Yapım İşleri Grup Başkanlığı Şehitlikler ve Anıtlar Peyzaj Uygulamaları Koordinatörlüğünce titizlikle gerçekleştirilen peyzaj düzenlemelerinin yanı sıra belirlenen kısımlar yeşillendirilip zemin temizlendi.

Hisarlık Tepe'de yer alan yaklaşık 42 metre yüksekliğindeki Çanakkale Şehitler Abidesi'nde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla başlatılan bakım, onarım ve yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Abide, 18 Mart'taki törenlerde yeni bir tema olan "Kurtuluşa Giden Yol" ile konuklarını ağırlayacak. Ziyaretçiler, Anıt Rölyef'ten Şehitler Abidesi'ne bu yoldan ulaşacak.

Ayrıca, Abide'nin çevresine Türk bayrağını simgeleyen kırmızı ve beyaz renkte 7 bin şakayık, 2 bin gül ve 1500 taflan dikildi. Süs bitkisi ve ağaçlarla alanın güzelleştirilmesi çalışmalarında binlerce lale, sümbül, servi, erguvan, manolya, ladin, ardıç, porsuk, lavanta, lavantin, gaura, kamelya ve açelya da kullanıldı.

Şehitler Abidesi bölgesi ve Morto Koyu'ndaki helikopter pistlerinin etrafında iniş ve kalkışlarda tehlikeleri önlemek için örtü temizliği, Abide'ye ulaşan alternatif yollarda da yol kenarı temizliği gerçekleştirildi.

- "Göz bebeğimiz gibi koruyoruz"

Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AA muhabirine, Çanakkale Zaferi'nin sembolü Şehitler Abidesi ve çevresinin Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne özel düzenlemelerle ziyaretçilerin motivasyonunu artıracak bir hale geldiğini söyledi.

Ziyaretçilerin Çanakkale Şehitler Abidesi ziyaretinde "Çanakkale ruhu"nu daha güçlü hissedeceğine inandıklarını belirten Kaşdemir, şöyle devam etti:

"Uzun yıllardır ayakta olan bu dev yapı, coğrafyanın, iklimin, doğal koşulların zaman zaman tahribatına maruz kalmış. Biz bütün bu çalışmalarımızı yerinde yaptık. Drenajları, çiçeklendirmesi, giderleri, statikleri, ışıklandırmaları dahil her şeyine baktık. Çanakkale Şehitler Abidesi bütün o büyük kahramanlarımızın, şehitlerimizin sembolüdür. O şehitliği ilk gören herkesin kalbi başka atmaya, çarpmaya başlar. Aslında Mehmetçik, 18 Mart'ta haklı bir zafer kazanarak en büyük abideyi kalbimize dikmiştir ama bu abideler, bu anıtlar da o büyük kahramanlığı unutturmamak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çok önemlidir."

Kaşdemir, Çanakkale'ye gösterilen ilginin yapılan yeni çalışmalarla artacağı kanaatinde olduklarını dile getirdi.

Bu yıl yurt içi ve yurt dışından ziyaretçi sayısında büyük artış beklediklerini ifade eden Kaşdemir, "Çanakkale tarihi alanı adeta bir açık hava müzesi haline geldi, dünyanın en önemli yerlerinden biri oldu. Bölgeyi daha güzel ve daha özel bir hale getirmek için çalışıyoruz, koruyup kolluyoruz, buraya gözümüz gibi bakıyoruz. Göz bebeğimiz gibi koruyoruz. 18 Mart törenlerinde Çanakkale Şehitleri Abidemiz de artık yeni haliyle ziyarete açık hale gelmiş olacak, gelen bütün ziyaretçileri selamlayacak." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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