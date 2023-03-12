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Lapseki'de muhtarlara aile, trafik, ilk yardım ve çevre konularında eğitim verildi

AA

Lapseki'de muhtarlara aile, trafik, ilk yardım ve çevre konularında eğitim verildi

ÇANAKKALE (AA) - Lapseki ilçesinde, muhtarlara aile, çevre ve iklim değişikliği, ilk yardım ve trafik alanlarında farkındalık eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Lapseki Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü koordinesinde 4 başlık altında düzenlenen eğitimler, Lapseki Kaymakamlığı 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Lapseki Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Çelik, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında dört ana başlık altında gerçekleştirilen eğitimlere ocak ayı ortalarında başladıklarını söyledi.

Toplamda 46 saat süren eğitimleri tamamladıklarını ifade eden Çelik, "Muhtarlardan isteğimiz burada gördükleri eğitimleri vatandaşlara anlatmaları. Bundan sonraki süreçte de bu eğitimlerimizi Lapseki Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak vatandaşlarımıza da yaygınlaştırmak istiyoruz." dedi.

Lapseki Muhtarlar Derneği Başkanı Mehti Arıcı, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında verilen eğitimlerin oldukça verimli geçtiğini, eğitimlere katılan muhtara çok teşekkür ettiğini söyledi.

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