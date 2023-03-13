Çanakkale'de boşanma aşamasındaki eşini iki kez kaçıran kocaya 23 yıla kadar hapis istemi

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Çan ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini iki kez kaçırdığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 23 yıla kadar hapis cezası istendi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, eşi İlknur K'yi (41) geçen nisan ve haziranda iki kez kaçıran muhtar İlker Mustafa K. (51) ile ilgili soruşturma tamamlandı.

İlker Mustafa K. hakkında cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 7, kasten yaralamadan 6, nitelikli cinsel saldırı suçundan da 10 yıl olmak üzere 3 ayrı suçtan 23 yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Çanakkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın olay esnasında eşinin yaşadığı eve nasıl girdiğini anlattığı belirtildi.

Sanık İlker Mustafa K. iddianamedeki ifadesinde, evin kapısının anahtarla kilitlenmediği için ince bir sac parçası ile kapıyı açarak içeriye girdiğini anlattı.

Burada eşi İlknur'u beklemeye başladığını, eşinin saat 16.00 sıralarında eve geldiğini ifade eden sanık, şunları aktardı:



"Banyoda saklanıyordum. Banyoya girdiğinde İlknur'un bağırmasını önlemek için ağzını kapattım. Kendisine 'Buraya adam gibi geldim, adam gibi gideceğiz' dedim. O sırada İlknur'un telefonu çaldı. Telefonunu almak istedi. Birlikte mutfağa giderek, telefonunu aldık. KADES uygulamasını dokunmaması için telefonu hemen elinden aldım. Sonrasında birlikte bağırmasın diye banyoya girdik. O sırada yanımda av tüfeği de vardı. İlknur, banyodan tekrar çıkmak istedi. Çıkmasını engellemek isteyince birlikte yere düştük. İlknur'un başı klozete çarparak kanamaya başladı. Banyoda yaklaşık 2 saat oturarak konuştuk. Karşılıklı birbirimize hakaret ve tehditlerde bulunduk. Beyan ettiği gibi kendisine tecavüz etmedim. Sonrasında İlknur'un elini kendi elime kelepçe ile bağladım ve birlikte uyuduk. Sonrasında İlknur'u uyandırıp, 'köye gidiyoruz' dedim. Birlikte evden çıktık. Kendisine elimdeki bayıltıcı ilaç dolu şırıngayı gösterip, 'Bugün benimle gelmezsen; seni bayıltıp götüreceğim' dedim. İlknur ile Aykut'a ait araca binerek Şerbetli köyüne gittik. İlknur'u öldürme gibi bir planım yoktu. Amacım, İlknur ile baş başa kalıp ayrıntılı bir şekilde konuşmaktı. Eşim ile aramda yaşanan olay nedeniyle pişmanım."

Sanığın yargılanmasına 15 Mart'ta başlanacak.

- Olay

Çanakkale'nin Çan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi İlknur K'yi nisan ve haziranda iki kez kaçıran Şerbetli Köyü Muhtarı İlker Mustafa K'nin yakalanması için jandarma ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı. 10 Haziran'da İlknur K'nin bulunmasının ardından 12 Haziran'da polise giderek teslim olan İlker Mustafa K, savcının "darp, kasten yaralama, eşe karşı cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamalarıyla sevk ettiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

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