AK Parti'de seçim işlemleri çevrimiçi sistem üzerinden gerçekleştirilecek

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek genel seçim kapsamında tüm işlemlerin çevrimiçi sistem üzerinden gerçekleştirileceğini belirterek bu sayede 3 ton kağıdın israf olmasının önüne geçileceğini söyledi.

Başkan Makas, il başkanlığında düzenlenen toplantıda gazetecilere seçim sürecini hakkında bilgi verdi.

Milletvekilliği aday adaylığı için partilerine yapılacak olan başvuruların bugün itibariyle başladığını, müracaatların 16 Mart saat 21.00'e kadar devam edeceğini belirten Naim Makas, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla bu başvurular sırasında partimize herhangi bir aday adaylığı başvuru ücreti almayacağız. Bunun yerine afet bölgesindeki yaraların sarılmasına destek olmak amacıyla aday adaylarımızdan AFAD’a yapacakları bağışlarla beraber onların başvurularını neticelendireceğiz. Ayrıca online sistem üzerinden yapılan başvuruları biz burada onaylıyoruz. Online başvurular ile beraber bu süreçte 3 tonluk bir kağıt israfının da önüne geçtiğimizi hatırlatmak istiyorum." dedi.

Aday adayı olmak isteyenlerin istifa süreleri hakkında da bilgi veren Başkan Makas, şöyle devam etti:

"Aday adaylığı için kamu, sivil toplum örgütleri ve partimiz teşkilatlarında görev yapan vatandaşlarımızın istifa etme sürelerini 16 Mart Perşembe günü saat 17.00’ye kadar yapmaları gerekmektedir. Saat 17.00’den sonra yapılan başvurular bu anlamda değerlendirilmeyecektir. Bizler AK Parti teşkilatları olarak seçim koordinasyon merkezimizi oluşturduk. Seçime yönelik çalışmalarımızı tüm hızıyla devam ettiriyoruz. Bizler inanıyoruz ki vatandaşlarımızın sarsılmaz iradesiyle can bulan demokrasimiz adına AK Parti teşkilatları olarak girdiğimiz bu yarıştan zaferle ayrılacağız. İnanıyoruz ki seçim sonuçlarını hepimiz gördüğümüzde aziz milletimizin iradesi inşallah sandığa yansımış vaziyette sonuçları göreceğiz. Bu anlamıyla demokrasi yarışını çok kıymetli buluyoruz. Bu yarışın ilkelere, ahlaka, siyasi ahlaka, siyasi etiğe uygun bir şekilde geçmesini ve bu süreci sağ salim bir şekilde tamamlamamızı temenni ediyor ve diğer siyasi partileri de bu anlamda hassasiyete davet ediyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.