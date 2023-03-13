Çanakkale Ticaret Borsası

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 23 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Pirinç (luna) Kg 23,00 HTS Pirinç (Osmancık) Kg 22,00 HTS Pirinç (baldo) Kg 25,50 HTS Pirinç (kırık) Kg 3,55 HTS Buğday (kırmızı) Kg 6,69 HTS Buğday (yemlik)

Kg 6,10 HTS Ayçiçeği (yağlık) Kg 11,25 HTS Kuru fasülye (dermason) Kg 35,00 MTS Kanola Kg 8,00 MTS İnek sütü Litre 13,10 MTS Koyun sütü Litre 15,00 MTS Keçi sütü Litre 11,00 MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

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