Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 23 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Pirinç (luna)
|Kg
|23,00
|HTS
|Pirinç (Osmancık)
|Kg
|22,00
|HTS
|Pirinç (baldo)
|Kg
|25,50
|HTS
|Pirinç (kırık)
|Kg
|3,55
|HTS
|Buğday (kırmızı)
|Kg
|6,69
|HTS
|Buğday (yemlik)
|Kg
|6,10
|HTS
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|11,25
|HTS
|Kuru fasülye (dermason)
|Kg
|35,00
|MTS
|Kanola
|Kg
|8,00
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|13,10
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|15,00
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|11,00
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış